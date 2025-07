Roma, auto finisce contro albero e si ribalta: morto 42enne

La vettura, per cause da accertare, è finita contro un albero, per poi ribaltarsi. A bordo un 42enne che è deceduto sul posto

Incidente mortale ieri sera a Roma, in via di Castel Fusano. La Polizia Locale di Roma Capitale del X Gruppo Mare è intervenuta sul posto, all'altezza del civico 154. Dai primi rilievi eseguiti dagli agenti sembrerebbe al momento essere coinvolto un solo mezzo, una Fiat Panda, che per cause da accertare è finita contro un albero, per poi ribaltarsi. A bordo un 42enne che è deceduto sul posto. L’auto è stata posta sotto sequestro. In corso le indagini da parte della Polizia Locale per fare luce sull’esatta dinamica dei fatti.