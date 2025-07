Ucciso a Rozzano per le cuffiette, Rezza condannato a 27 anni

Procura Milano aveva chiesto 20 anni

"Ventisette anni e li deve fare tutti in carcere". Con queste parole Angela Brescia, mamma di Manuel Mastrapasqua, ha commentato la condanna di Daniele Rezza. "So che non sarà così, so che non saranno ventisette anni", ha aggiunto. "Vedremo più avanti. Adesso va bene". Per Daniele Rezza la procura di Milano aveva chiesto una condanna a vent'anni per omicidio chiedendo di escludere tutte le aggravanti che gli venivano contestate e di riconoscere le attenuanti generiche. "Riteniamo che quella chiesta dal pm non sia giustizia", aveva commentato in aula l'avvocata di parte civile Roberta Minotti che assiste i familiari di Manuel Mastrapasqua. "Manuel era un bravo ragazzo. Era un ragazzo educato. È nato prematuro, è stato in ospedale tantissimo tempo. Ha lottato e ce l'ha fatta. Fino a quando non ha trovato Daniele Rezza sulla sua strada", ha aggiunto l'avvocato.