Alice Neri, a tre anni dall'omicidio la salma restituita alla famiglia

A quasi tre anni di distanza dal delitto sabato saranno celebrati i funerali di Alice Neri, accoltellata a morte nelle campagne di Fossa di Concordia, nel modenese. Il delitto della giovane madre di Ravarino risale alla notte tra il 17 e il 18 novembre del 2022. La cerimonia, in forma privata, si terrà sabato mattina nella chiesa di Ravarino dove la vittima viveva insieme alla figlioletta e al marito. A disporre la liberazione della salma di Alice Neri era stata la presidente della Corte d'Assise Ester Russo ed ora si attende che i resti tornino a 'casa', domani pomeriggio quando saranno trasferiti dalla medicina legale di Milano a Terracielo. A processo per l'omicidio della 32enne c'è il giovane tunisino Mohamed Gaaloul, accusato di omicidio volontario e distruzione di cadavere. Per l'imputato la procura modenese ha chiesto trent'anni di carcere. La sentenza è attesa per il 23 luglio all'esito delle repliche.