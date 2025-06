Torino, esplosione in un appartamento: cinque persone ferite

L'incendio ha coinvolto anche altre unità abitattive. Un ragazzo ha riportato gravi ustioni. Sono in corso ulteriori operazioni di ricerca per un eventuale disperso

I vigili del fuoco di Torino sono intervenuti nella notte, intorno alle 3.15, in via Nizza 389, per un'esplosione avvenuta in un appartamento e il conseguente incendio che ha coinvolto anche altre unità abitative. Secondo quanto riferito dal comando provinciale, sono stati soccorsi tre adulti e due ragazzi, uno dei quali ha riportato gravi ustioni. Sono in corso ulteriori operazioni di ricerca per un eventuale disperso. Sul posto stanno operando otto squadre dei vigili del fuoco.

Incendio sviluppato in una mansarda

Secondo quanto si apprende dai soccorritori, l'incendio — divampato a seguito di un'esplosione, le cui cause sono ancora in fase di accertamento — si è sviluppato in una mansarda all'ultimo piano di un palazzo. Oltre alla mansarda, sarebbero coinvolti due appartamenti. Il tetto dell'edificio è crollato. I cinque feriti sono stati trasportati all'ospedale Cto. Una sesta persona, inizialmente data per dispersa e residente nello stabile, è poi risultata non presente al momento dell'esplosione. Alcuni calcinacci caduti hanno danneggiato diverse auto parcheggiate in strada.