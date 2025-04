Il legale di una delle 39 persone migranti detenute a Gjadër, un trentenne marocchino già trattenuto per mesi in Libia e poi in Italia, parla a Sky tg24 Insider: “È stato trasferito in manette e le sue condizioni sono peggiori rispetto a quelle dei Cpr italiani. Lo hanno portato in Albania senza darci un parere motivato, che invece sarebbe obbligatorio. Non ce lo aspettavamo perché aveva una buona condotta in Italia”