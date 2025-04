La procura di Busto Arsizio contesta a Vincenzo Gerardi, incensurato di 56 anni, l'aggravante della premeditazione e del vincolo coniugale per l'omicidio della

moglie Teresa Stabile commesso ieri a Samarate, in provincia di Varese. Durante l’interrogatorio con il pm Ciro Caramore, l’uomo avrebbe negato di aver pianificato di uccidere la moglie, decisa a separarsi. Secondo la sua versione l’avrebbe incontrata casualmente sotto l'abitazione dei genitori di lei dove era andata a vivere dopo essere andata via di casa lo scorso fine novembre. Tuttavia i carabinieri della compagnia di Busto Arsizio non escludono che Gerardi fosse uscito già con l’intenzione di uccidere la moglie, avendo trovato in casa di lui elementi a favore di questa ipotesi. Il 56enne, tra domani e sabato, comparirà davanti al gip di Busto Arsizio per l'udienza di convalida dell'arresto.