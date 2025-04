Arcivescovo Milano: “Chiesa ferita dal comportamento di alcuni preti"

Le parole di Delpini

L'omelia dell'arcivescovo di Milano non ha risparmiato i preti che commettono atteggiamenti scandalosi per la Chiesa e ha espresso la sua delusione. "Anche se non ogni comportamento scandaloso, che riguardi il potere, il sesso, l'uso del denaro, è un delitto perseguito dall'ordinamento canonico o civile, è però sempre una ferita per la gente che si aspetta una parola e una vita di vangelo, è una ferita per tutto il presbiterio, per tutto il clero, per le comunità. L'abuso commesso da uno di noi preti è una ferita inguaribile in chi ne è vittima, perché è la smentita e la frantumazione di una fiducia che è diventata confidenza, condivisione, apertura all'intimità più profonda". Al termine della sua orazione, però, Delpini ha voluto lasciare alla platea in ascolto un messaggio di speranza: "Sapete che cosa mi conforta di fronte a questi motivi di desolazione? Ecco: la mia consolazione e il mio incoraggiamento siete voi. Voi, i preti ambrosiani, i preti seri, i preti che fanno il prete con dedizione ammirevole, i preti che in ogni età sono animati dall'amore personale e appassionato per Gesù e per la gente, dal senso di responsabilità per la comunità. Voi - ha concluso rivolgendosi al suo clero - siete motivo di fiducia e la gente sa che può fidarsi di voi, che ha bisogno di voi, che senza i preti la nostra Chiesa non può continuare la sua missione secondo quell'inconfondibile tratto ambrosiano di cui sono così fiero e grato".