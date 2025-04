Figli e cellulare: una guida (affidabile) spiega ai genitori come fare

L’ha scritta Save the Children nell’ambito della nuova campagna “Educazione digitale” perché, già a 6 anni, un bambino su tre in Italia usa lo smartphone. I consigli sono molto pratici e variano in base alle fasce d’età: 5-8, 9-11 e 12-14. “Con i ragazzi, prima iniziamo a insegnare come funziona il web e meglio è - spiega Daniele Catozzella, esperto di didattica digitale della ong - Le regole funzionano di più se le condividono anche gli adulti”