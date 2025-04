Venezia, graffette nelle merendine: tre bambini al Pronto soccorso

Adare l'allarme la madre di uno dei bimbi che aveva acquistato le merendine in un supermercato locale per darle a suo figlio e ai suoi amici che stavano giocando all’oratorio. I Nas di Treviso hanno disposto il ritiro delle merendine dagli scaffali del supermercato e stanno indagando sull’origine della contaminazione.

A Spinea nel Veneziano tre bambini finiscono al Pronto soccorso per delle graffette in un panino col cioccolato. A dare l'allarme la madre di uno dei bimbi che aveva acquistato le merendine in un supermercato locale per darle a suo figlio e ai suoi amici che stavano giocando all’oratorio. In serata il piccolo ha lamentato dolori alla pancia, allora la donna ha deciso di assaggiare i dolci rimasti nella busta e si è ritrovata in bocca delle graffette metalliche da ufficio.