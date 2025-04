Partendo dalla storia di Usha, che ha perso entrambe le gambe a causa di una mina antiuomo e che da trent’anni si impegna per sminare il suo territorio, affrontiamo il problema degli ordigni inesplosi. Nella Giornata internazionale per l’azione contro le mine, capiamo più di questo fenomeno, grazie alle testimonianze di Marco Puntin, project manager di Emergency, e Paul McCann, responsabile di The Halo Trust