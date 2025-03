Pordenone, trafitto da scheggia: 4 indagati per omicidio colposo

Oltre al proprietario dell'azienda, imprenditore torinese, sono indagati il responsabile per la sicurezza e direttore dello stabilimento di Maniago, il perito che ha verificato le attrezzature della fabbrica, un professionista di Concordia Sagittaria (Venezia), e il tecnico che ha certificato il corretto funzionamento della macchina in cui è avvenuto l'incidente

Quattro persone risultano indagate dalla Procura della Repubblica di Pordenone. L'accusa è di omicidio colposo per la morte in un incidente sul lavoro di Daniel Tafa, 22enne ucciso da una scheggia incandescente. Si tratta, è stato precisato, di un atto dovuto a tutela delle garanzie difensive in vista dell'autopsia, che sarà effettuata martedì 1 aprile.

Gl indagati

Nel dettaglio, oltre al proprietario dell'azienda, imprenditore torinese, sono indagati il responsabile per la sicurezza e direttore dello stabilimento, di Maniago (Pordenone), il perito che ha verificato le attrezzature della fabbrica, un professionista di Concordia Sagittaria (Venezia), e il tecnico che ha certificato il corretto funzionamento della macchina in cui è avvenuto l'incidente, una professionista di Vicenza. La famiglia della vittima, per il tramite dell'avvocato Fabiano Filippin, ha invece nominato il dottor Antonello Cirnelli come perito di parte per l'autopsia e gli altri accertamenti medico-legali.