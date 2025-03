Inchiesta Sogei, ex dg Iorio patteggia 3 anni

Iorio, inizialmente ai domiciliari, era finito in carcere dopo che la Procura di Roma, con i pm Lorenzo Del Giudice e Francesco Gallo, aveva chiesto e ottenuto l’aggravamento della misura perché secondo gli inquirenti il manager avrebbe cancellato dal sistema di videosorveglianza della sua abitazione le immagini dei giorni prima dell’arresto

L’ex dg di Sogei, Paolino Iorio, arrestato lo scorso ottobre per corruzione impropria mentre intascava una tangente da 15mila euro da un imprenditore, ha patteggiato una pena tre anni. Dopo l’ok della procura, oggi è arrivato quello del gip di Roma, sia per Iorio che per l’imprenditore Massimo Rossi, che ha patteggiato anche lui a 3 anni.

Iorio, inizialmente ai domiciliari, era finito in carcere dopo che la Procura di Roma, con i pm Lorenzo Del Giudice e Francesco Gallo, aveva chiesto e ottenuto l’aggravamento della misura perché secondo gli inquirenti il manager avrebbe cancellato dal sistema di videosorveglianza della sua abitazione le immagini dei giorni prima dell’arresto. Iorio, difeso dagli avvocati Giorgio Perroni e Bruno Andò, successivamente era stato posto ai domiciliari e dopo il patteggiamento di oggi torna in libertà. A casa dell’ex dg di Sogei erano stati trovati oltre centomila euro, denaro poi sequestrato dalla Guardia di Finanza.