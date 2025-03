Bimba in busta spesa dal Marocco in Italia per essere venduta

Una neonata è stata portata in nave dal Marocco in Italia, nascosta in una busta della spesa, con l’intento di essere venduta. Questa la drammatica vicenda che ha riguardato una coppia di cittadini marocchini ed una bambina, ricoverata poi in ospedale per una serie di problemi di salute. E' quanto hanno scoperto le indagini condotte dalla polizia di Torino, che su disposizione della procura ha fermato le due persone e arrestato altri due connazionali. I primi due sono gravemente indiziati di aver introdotto illegalmente dal Marocco la piccola, esponendola ad un serio pericolo per la sua vita. I secondi, invece, sono accusati di favoreggiamento personale e sono stati arrestati in flagranza di reato. Questo perché nella loro casa ospitavano in via temporanea la piccola, che adesso sta bene e che era stata ceduta dalla madre alla donna della coppia fermata per essere probabilmente venduta ad una terza famiglia.