Basta un ricorso al Tar per non essere bocciati a scuola?

I giudici del Tar della Toscana parlano di “ricorsi in consistente aumento” per le bocciature a scuola. Ma gli studenti non ammessi all’anno successivo diminuiscono ogni anno e le vittorie dei contenziosi sono molto rare. Nel tempo, perciò, è cambiata la sensibilità degli studenti e delle famiglie verso i giudizi più severi. Secondo l’avvocato Michele Bonetti, esperto di diritto scolastico, “molti ragazzi e genitori avvertono queste decisioni come un’ingiustizia”