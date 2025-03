Quirinale, sabato 15 marzo ripartono visite in Tenuta Castelporziano

Riparte sabato 15 marzo la stagione primaverile delle aperture della tenuta presidenziale di Castelporziano. Le visite guidate si terranno nei weekend, fino a domenica 15 giugno. I visitatori potranno scegliere tra tre diversi percorsi di visita: quello storico-artistico, quello archeologico e quello naturalistico, che - per questa stagione - riguarderà l'itinerario di Campo di Rota. Le prenotazioni - si legge in una nota - potranno essere effettuate attraverso il sito del Quirinale.

I possibili percorsi per i turisti

Il percorso storico-artistico prevede la visita al museo archeologico, per poi spostarsi al Castello, alla residenza storica e al Salone dei Trofei; successivamente si raggiunge la loggia delle carrozze, la Coffee House, il giardino storico della Regina con gli antichi mosaici; il padiglione delle carrozze e delle auto storiche e, infine, l'antico fontanile. Anche il percorso archeologico parte con visita del museo archeologico e del mosaico; successivamente i gruppi raggiungono la località Tor Paterno per visitare la villa imperiale e l'acquedotto romano. I percorsi naturalistici seguono la stagionalità e, per limitare l'impatto sull'ecosistema, vengono aperti a turnazione tra cinque differenti aree. Quello di Campo di Rota ha una lunghezza di quasi 3 chilometri e offre ai visitatori paesaggi di particolare bellezza naturalistica incontaminata, difficilmente rinvenibili in altri luoghi della Tenuta e del litorale Tirrenico.