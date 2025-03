Bambina di 18 mesi inala spillo di 5 cm, salvata dai medici a Trieste

"La bimba aveva lo spillo in bocca, la mamma se n'è accorta ma prima che potesse intervenire la bimba lo aveva già inalato, cosa che può succedere perché l'oggetto che il bimbo/a ha in bocca invece finire nel canale digestivo passa attraverso la laringe che non è chiusa e attraverso le corde vocali e finisce prima nella trachea e poi nei bronchi” spiega Domenico Leonardo Grasso, dell'Otorinolaringoiatria e Audiologia dell'Irccs, che ha eseguito l'intervento.

Intervento riuscito, la bimba è salva

“Disostruire le vie aeree dei bimbi che inalano involontariamente oggetti di piccole dimensioni, per la nostra equipe è un'attività relativamente routinaria, in questo caso però si è trattato di un intervento particolarmente delicato perché l'inalazione di uno spillo, quindi un oggetto appuntito, può causare danni molto rilevanti, potenzialmente fatali, non solo alla trachea e i bronchi, ma anche agli organi vicini come il cuore o le grosse arterie, anche durante l'estrazione" conclude il medico dell’equipe ospedaliera. L'intervento, prosegue Grasso, "è stato relativamente veloce, circa un'ora, ed eseguito in broncoscopia con le ottiche, ma comunque abbastanza complesso proprio per evitare che la punta dello spillo potesse creare danni durante l'estrazione. Purtroppo situazioni di questo genere sono molto più frequenti di quanto si pensi. Per evitarli è fondamentale sensibilizzare i genitori sull'importanza della prevenzione".