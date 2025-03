Truffa al Ssn e all'Asl di Napoli per certificati di morte: 67 arresti

Scoperta una truffa sui certificati per i defunti. Per la documentazione falsa prodotta dal gruppo che comprendeva medici dell'Asl Napoli 1, imprenditori delle pompe funebri e dipendenti del Comune di Napoli, era stato stabilito un tariffario: 50 euro per il certificato di decesso per cause naturali e 70 euro per l'esame del Dna utile per la cremazione