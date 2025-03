Bologna, ragazzina di 12 anni aggredita alle spalle da un uomo

Continuano le indagini per trovare l'uomo che ieri pomeriggio ha aggredito una ragazzina minorenne. L'episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti e le autorità stanno intensificando i controlli per garantire la sicurezza nel quartiere

Una ragazzina di 12 anni è stata aggredita da un uomo che, dopo averla seguita, presa alle spalle e tappato la bocca con la mano, l'ha spinta dentro un portone, trascinata nel vano dell'ascensore e molestata. È successo verso le 14.30 di ieri, in centro a Bologna in un palazzo di via San Felice, mentre la ragazzina stava tornando a casa da scuola.

La reazione della vittima

L'aggressione è stata interrotta dalla reazione della vittima, che urlando ha attirato l'attenzione di un passante e ha così messo in fuga il molestatore. Sul posto è intervenuta la polizia e anche un'ambulanza del 118, anche se la dodicenne, molto spaventata e sotto choc, non ha avuto bisogno di cure mediche. Sono state avviate indagini per identificare il responsabile e la polizia sta vagliando le telecamere della zona che potrebbero avere ripreso l'episodio. L'uomo ha presumibilmente 35 anni circa ed è di carnagione chiara. L'episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti e le autorità stanno intensificando i controlli per garantire la sicurezza nel quartiere.