Firenze, abusi e maltrattamenti sui figli per anni: arrestati genitori

Una vicenda agghiacciante che racconta di violenza, abusi sessuali e maltrattamenti. Le vittime sono due fratelli la cui infanzia è stata segnata e distrutta dai genitori: lei abusata dal padre per sei anni, e picchiata e umiliata insieme al fratello per nove, da entrambi i genitori, condannati con l'accusa di violenza sessuale e maltrattamenti aggravati. Come riporta il Corriere Fiorentino la denuncia della giovane è arrivata nel 2019, all’età di 22 anni, quando ha trovato la forza di raccontare gli abusi sessuali subiti fin da bambina e le condizioni in cui erano costretti a vivere, mangiando croccantini per il gatto, svegliandosi alle 5 del mattino per seguire i riti di purificazione, pregando in latino, perché il padre la riteneva il diavolo, la doccia una volta al mese. E lo stesso accadeva al fratello minore.