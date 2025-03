Giornata della Donna, gli eventi e le manifestazioni a Roma

Spettacoli, incontri, proiezioni, mostre e visite guidate. Sabato 8 marzo, alcuni luoghi della cultura in tutta la Capitale, dai musei alle biblioteche ai teatri, ospiteranno un ricco programma di appuntamenti per celebrare la Giornata internazionale della Donna, per riflettere sull’importanza delle battaglie per l’emancipazione che hanno visto protagoniste grandi donne della storia e che ancora oggi attraversano il nostro quotidiano.

La Casa delle Donne di via della Lungara apre le porte alla mostra fotografica 'La versione di Eva' che valorizza le storie, i pensieri e le emozioni di chi si esprime attraverso un messaggio dipinto sul proprio corpo, per un racconto collettivo che celebra diversità, creatività e forza.

Palazzo Braschi apre al pubblico fino alle 22 la mostra 'Roma Pittrice. Artiste al lavoro tra XVI e XIX secolo', che racconta le storie e i talenti delle artiste attive in città tra il Cinquecento e l'Ottocento; alle 18.20 è prevista una visita guidata con Ilaria Miarelli Mariani, direttrice dei Musei Civici. Alle 11 il Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina dà spazio alle storie di coraggio e patriottismo delle eroine che hanno preso parte alla difesa di Roma nella visita guidata 'Donne in lotta: la Repubblica Romana del 1849'. La Casa Museo di Andersen ospita dalle 17 l'esposizione 'Femminilità. 6 artisti per la Casa Museo di Hendrik Andersen': in mostra i lavori di 6 artisti, realizzati con tecniche diverse. Alle ore 11, al Museo della Repubblica Romana e della memoria garibaldina, spazio sarà dato alle storie di coraggio e patriottismo delle eroine che hanno preso parte alla difesa di Roma nella visita guidata Donne in lotta: la Repubblica Romana del 1849. In contemporanea, il museo ospiterà l’incontro Le Donne della Repubblica Romana: eroine per la libertà! dedicato a bambine e bambini da 7 a 12 anni che potranno scoprire il ruolo delle donne nel 1849 attraverso la creazione di personaggi femminili, la recita di scene di coraggio e la riflessione sulla parità di genere

Il flash mob

Per parlare di eguaglianza, autodeterminazione, pari opportunità "FemminileUniversale- LeParolePerleDonne" organizza, alle 11 di sabato 8 marzo, un flash mob al mercato settimanale di via Foce Micina: "Chiediamo a tutte e a tutti di prendere parola, di uscire dalle case e dai luoghi di lavoro, di incontrarci per conoscerci e riconoscerci in un'assemblea cittadina che dia spazio a "Le Parole Per le Donne", con "Se Fiumicino non legge più… leggi tu!", ai quali partecipanti chiediamo di selezionare letture ad alta voce sui diritti delle donne. Parleremo di diritti, di libertà, di autodeterminazione".

I reading

Presso le "Bucoliche utopie" in via della Scafa ci sarà, invece In occasione un "reading clan" inclusivo, aperto a tutti e tutte, con testi d'autore, poesie o testi autografi. L'associazione Focene Insieme organizza a Focene, alle 10, insieme a Komen Italia, una camminata solidale di 4,2 km "Walk for the cure", dedicata alla prevenzione contro il tumore al seno. Il ritrovo, alle 9.30, è allo stabilimento balneare Arcobaleno beach con partenza da viale di Focene.