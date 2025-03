Fabrizio Corona, la Consob boccia la sua Memecoin

La Consob mette nel mirino '$corona', la memecoin legato all'immagine del fotografo Fabrizio Corona. L'authority di Borsa, si legge in una nota, ha ordinato la cessazione dell'offerta abusiva al pubblico italiano della moneta digitale "memecoin $CORONA", promossa anche tramite il sito internet www.getcoronamemes.com. La commercializzazione della memecoin, una valuta digitale che lega le sue fortune alla popolarità di un personaggio e al supporto delle comunità social, è avvenuta senza aver notificato alla Consob il documento informativo richiesto da Micar, il regolamento Ue che disciplina l'offerta di cripto-attività.

"Il meme $CORONA è concepito come un simbolo di espressione culturale, rappresentando resilienza, passione e lo spirito di comunità associato alla immagine di Fabrizio Corona", si legge sul sito internet www.getcoronamemes.com, dove scorrono le immagini del controverso personaggio, accompagnate dalla scritta, a caratteri cubitali: "La Unica, Corona Meme", definita "adrenalina pura". Che sia molto rischioso acquistare la memecoin lo si può capire dalle avvertenze, questa volta a caratteri microscopici, poste a pie' di pagina. $Corona, viene infatti spiegato, "non possiede alcun valore finanziario intrinseco, non offre diritti o proprietà e non è destinato a essere, né deve essere considerato, un'opportunità di investimento, un contratto di investimento o un titolo finanziario di alcun tipo". "L'acquisto, il possesso o il trasferimento di $CORONA - si legge ancora - non conferisce alcun diritto economico, dividendi, profitti o alcuna aspettativa di ritorno finanziario. GetCoronaMemes.com non è affiliato ad alcuna istituzione finanziaria, organismo di regolamentazione o ente governativo". Dal sito emerge che ci sarà una liquidità complessiva di circa 1 miliardo di token di $Corona, che sulle piattaforme per cryptoasset scambia a 0,0001 dollari a token. "$CORONA è dedicato ai fan di Fabrizio Corona, a chi abbraccia uno stile di vita che incarna il meme di Fabrizio Corona: Adrenalina Pura. È pensato per la community delle memecoin, per coloro che apprezzano la cultura pop, la provocazione e il divertimento associato a questo mondo", si legge ancora nelle domandi frequenti (Faq) sul sito, mentre "non è consigliato a scopo di investimento o come strumento finanziario" trattandosi di un token digitale "puramente goliardico e simbolico della cultura pop", dai valori "estremamente volatili", con "rischi elevati fino alla perdita del capitale" e senza "alcuna garanzia di rendimento o ritorno economico".