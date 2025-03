Roma, operaio 57enne muore schiacciato da un cancello

Tragico incidente sul lavoro alle 4 di questa mattina in via Gioacchino Bonnet, a Guidonia Montecelio, vicino a Roma. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, l'ispettorato del lavoro della Asl, la polizia e il 118 che hanno soccorso il dipendente di una ditta di trasporti che, a causa del cedimento del cancello d’ingresso al piazzale dell’azienda, è rimasto schiacciato. Purtroppo l'uomo ha perso la vita. A quanto ricostruito l'operaio, un 57enne romano, era sceso dall'auto per aprire il cancello quando ha ceduto e lo ha travolto. Indagini in corso.