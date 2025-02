Cassazione, Pietro Gaeta è il nuovo procuratore generale della Corte

Chi è Pietro Gaeta

Classe 1958, sposato e con figli, Pietro Gaeta ha ricoperto fino ad oggi il ruolo di avvocato generale presso la Corte di Cassazione. Vicino alla corrente progressista, ha iniziato la sua carriera nel 1981, a soli 23 anni, diventando il più giovane magistrato in servizio in Italia. Ha svolto diverse mansioni tra cui Giudice presso il Tribunale di Paola, Pretore a Melito Porto Salvo e Reggio Calabria, nonché Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e la Procura di Palmi. Poi, nel 2019, il passaggio alla Corte Suprema di cui diventa avvocato generale. L’11 marzo, giorno in cui l’attuale Pg Luigi Salvato andrà in pensione, Luigi Gaeta assumerà il ruolo di capo della procura generale della Cassazione. Tra le sue competenze quella di titolare, assieme al ministro della Giustizia, dell'esercizio dell'azione disciplinare per le toghe. Gaeta entrerà anche di diritto tra i membri del Consiglio Superiore della magistratura.