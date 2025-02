Carnevale 2025, festeggiamenti a Ivrea: gli eventi da non perdere

Lo storico carnevale piemontese torna con la sua affascinante combinazione di tradizione, rievocazione storica e spettacolo. Quando inizia il carnevale di Ivrea? Sino al 4 marzo, la città festeggia con eventi che culminano nella spettacolare sfilata della Vezzosa Mugnaia e nel lancio delle arance. Questo carnevale ha origini medievali e mescola tradizioni popolari e rievocazioni storiche. Il significato del carnevale di questa città vede il suo fulcro nella leggenda della Mugnaia, una giovane che si ribellò a un tiranno locale, simbolo della lotta per la libertà. Nei secoli, la festa si è strutturata con rituali definiti: dal corteo del Generale e del suo Stato Maggiore in divisa napoleonica all’investitura della Vezzosa Mugnaia.

Il programma

I luoghi deputati sono le piazze della città e il lungo Dora. Ecco date e orari:

Giovedì 27 febbraio 2025: Giovedì Grasso. Ore 14:00: Calzata del Berretto Frigio in Piazza di Città.

Sabato 1 marzo 2025: ore 21:00, presentazione della Vezzosa Mugnaia dal balcone del Municipio.

Domenica 2 marzo 2025: ore 14:00, marcia del Corteo Storico e inizio (prima giornata) della Battaglia delle Arance.

Lunedì 3 marzo 2025: ore 9:30, riappacificazione degli abitanti dei rioni di Ivrea. Seconda giornata della Battaglia delle Arance alle ore 14:00.

Martedì 4 marzo 2025: ore 11:00 Palio degli Aranceri, ore 14:00 ultimo round della della Battaglia delle Arance. Ore 20:15: fiaccolata di chiusura e abbruciamento degli Scarli.

La tradizione

La Battaglia delle Arance, elemento distintivo dal XIX secolo, rappresenta la rivolta popolare contro l’oppressione. Il Carnevale segue un preciso cerimoniale, con momenti come la marcia dei Pifferi e Tamburi, la distribuzione della fagiolata e il passaggio del Podestà. Il corteo storico attraversa la città, coinvolgendo comunità e rioni. Il Carnevale si conclude con il rogo degli Scarli, che simboleggiando il rinnovamento.

Cenni storici

La Battaglia delle Arance è un evento centrale del Carnevale di Ivrea. Per capire perché al carnevale di Ivrea si tirano le arance, bisogna pensare a una motivazione simbolica: la battaglia rappresenta lo scontro tra il popolo, simboleggiato dagli aranceri a piedi, e le truppe del tiranno, raffigurate dagli aranceri sui "carri da getto". La battaglia si svolge nelle principali piazze della città per tre giorni, dal pomeriggio della domenica fino al martedì grasso.

Le regole

Ogni squadra a piedi difende il proprio territorio mentre i carri trainati dai cavalli attraversano le piazze cercando di colpire gli avversari. Gli aranceri a piedi non indossano protezioni, mentre quelli sui carri portano caschi in cuoio. Le arance, importate appositamente per l’evento, sono il simbolo della rivolta popolare e la battaglia segue regole precise per garantire la sicurezza dei partecipanti. Al termine del martedì grasso, il Generale dichiara conclusa la battaglia, segnando la fine del Carnevale.