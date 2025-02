Il cellulare per verificare gli spostamenti del padre

Le indagini della polizia scientifica nell'abitazione sono durate quasi otto ore e mezza, alla ricerca di tracce di sangue lasciate dal cane o dalla bambina. Vincenzo Loffredo, il padre di Giulia, sostiene infatti di aver trovato la figlia a terra vicino al letto dove anche il genitore si era addormentato, in una pozza di sangue, e di averla trasportata in ospedale. Durante il viaggio avrebbe poi chiamato in pronto soccorso per assicurarsi di raggiungere un ospedale aperto. Il cellulare servirà anche per comprendere eventuali spostamenti dell'uomo, e verificare se abbia utilizzato invece il telefono anche in quell'ora in cui sostiene di essersi addormentato senza accorgersi di quanto accadeva alla propria figlia.