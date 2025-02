Antitrust contro Atac: possibili pratiche commerciali scorrette

L'istruttoria riguarda la qualità e la quantità dei servizi erogati nel triennio 2021-2023. L’Atac promette "collaborazione con l'Antitrust" e impegno per "un'importante opera di rinnovamento". Il Codacons: decisione "importantissima" che "conferma le tante denunce presentate negli anni dal Codacons contro il pessimo servizio di trasporto pubblico della Capitale" ascolta articolo

L'Antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di Atac per possibile pratica commerciale scorretta. Il procedimento riguarda la qualità e la quantità dei servizi erogati nel triennio 2021-2023 rispetto a quanto previsto dal contratto di servizio con il Comune di Roma e prospettato ai consumatori anche attraverso la Carta della qualità dei servizi del trasporto pubblico. "Atac - ha spiegato l’Antitrust in una nota - avrebbe sistematicamente disatteso gli obiettivi relativi alla regolarità del servizio di trasporto di superficie e del trasporto metropolitana, ai presidi di sicurezza delle stazioni metropolitane, al funzionamento di ascensori, montascale e scale/tappeti mobili, nonché all'illuminazione delle stazioni della metropolitana". A fronte del presunto mancato raggiungimento di questi obiettivi, ha aggiunto l'Antitrust, Atac "non sembrerebbe aver assunto misure correttive adeguate a colmare le ripetute carenze, né misure di adeguamento e/o di rimborso parziale delle tariffe applicate, in considerazione dei potenziali disagi arrecati ai consumatori". Ieri i funzionari dell'Autorità hanno svolto un'ispezione presso la sede della società Atac S.p.A. con l'ausilio del Nucleo speciale antitrust della Guardia di Finanza.

Atac: “Collaborazione e impegno per rinnovamento” L’azienda di trasporto pubblico romana, in seguito all’apertura dell’istruttoria, ha promesso "collaborazione con l'Antitrust" e l'impegno per "un'importante opera di rinnovamento seppur in condizioni influenzate dai numerosi cantieri approntati in preparazione al Giubileo" e "un prolungato deficit di investimenti delle amministrazioni precedenti". Come hanno fatto sapere da Atac, “l'intero corpo manageriale si è reso immediatamente disponibile nel fornire tutte le informazioni richieste e nel precisare le modalità di funzionamento dei processi tipici dell'erogazione del servizio e della relativa consuntivazione. Le operazioni si sono svolte in un clima di assoluta e totale collaborazione e trasparenza".

Codacons: “Decisione Antitrust importante per i lavoratori” La decisione dell'Antitrust di aprire una istruttoria su Atac per possibile pratica commerciale scorretta "è importantissima per i consumatori”. Lo ha detto il Codacons commentando l’apertura dell’istruttoria contro Atac. Una decisione che “conferma le tante denunce presentate negli anni dal Codacons contro il pessimo servizio di trasporto pubblico della Capitale". L’istruttoria dell’Antitrust è stata accolta positivamente anche dall’Unione nazionale consumatori: “Finalmente si apre un'istruttoria anche contro chi offre un pessimo servizio di trasporto pubblico, insufficiente, inadeguato, non rispettoso dell'utenza e degli impegni di qualità contenuti nella Carta dei servizi", ha affermato il presidente Massimiliano Dona. "I consumatori hanno diritto ad avere un servizio che corrisponda al prezzo pagato, senza disagi, ritardi, scale mobili guaste. In attesa della conclusione dell'istruttoria, chiediamo ad Atac di ridurre le tariffe applicate, come forma di indennizzo ai consumatori”.