Treni, bodycam al personale per contrastare le aggressioni

Salvini: telecamere "come deterrente in caso di aggressioni"

A dare notizia dell’iniziativa è stato il ministro dei Trasporti Matteo Salvini. ''Dalle parole ai fatti - ha scritto il vicepremier in un post su X - Dopo la prima sperimentazione in Emilia Romagna, l’utilizzo delle bodycam a bordo dei treni e nelle stazioni inizierà anche in Liguria, Toscana, Piemonte e Puglia. Le telecamere saranno indossate dal personale di Fs Security che scorteranno i capitreno sui trasporti regionali. Un’iniziativa che permetterà di tutelare lavoratrici e lavoratori, usando le telecamere come deterrente e, in caso di aggressione, registrando episodi di violenza''. A supportare la sperimentazione sulle bodycam sono anche i dati che, come ha spiegato lo stesso Salvini, 'mostrano il calo dell’11% delle denunce da parte del personale ferroviario nel 2024”. Un dato “confortante ma non sufficiente”, ha aggiunto il ministro: “la sicurezza per lavoratori e passeggeri è una priorità assoluta''.