Caso Paragon, spiato anche don Ferrari: indagano due procure

Attacco nello stesso giorno di Casarini

Mediterranea fa sapere che don Ferrari è stato avvisato da Meta di essere l'obiettivo di un "sofisticato attacco sostenuto da entità governative non meglio identificate" l'8 febbraio 2024, lo stesso giorno di Casarini. Ciò, nota la ong, "suggerisce che potrebbero essere stati presi di mira come parte dello stesso 'gruppo'. Ciò solleva anche la preoccupante possibilità che siano state prese di mira altre persone, oltre a quelle attualmente note al pubblico, e che siano state utilizzate più tecnologie nell'ambito della stessa operazione di sorveglianza". Ricorda inoltre che "don Mattia non lavora a titolo puramente individuale, ma svolge un servizio in piena comunione e sintonia con le autorità ecclesiastiche che hanno giurisdizione su queste questioni". In mattinata Casarini è stato sentito dagli investigatori del Centro operativo per la cybersicurezza della Polizia a Palermo, su delega delle procure di Palermo e Napoli (che ha aperto un fascicolo dopo la denuncia del direttore di Fanpage Francesco Cancellato). La deposizione, informa l'attivista, è servita agli inquirenti per "acquisire informazioni sui tempi, sui modi e su come ho appreso il fatto di essere sottoposto all'attacco spyware". L'esponente di Mediterranea riferisce anche di "un account X, vicino ai servizi segreti libici, Migrant Rescue Watch, sul quale sta già indagando la procura di Modena per minacce ricevute da don Mattia".