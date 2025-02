Sciopero treni 22 febbraio, orari e fasce di garanzia: cosa sapere

Introduzione

Un altro weekend a rischio per i viaggiatori che utilizzano il treno per spostarsi. Infatti, “dalle ore 21:00 di sabato 22 febbraio alle ore 20:59 di domenica 23 febbraio 2025 è stato indetto uno sciopero nazionale del personale del Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord”. Per questo motivo i treni in partenza in questo arco temporale “possono subire cancellazioni o variazioni”. Inoltre, riferisce sempre Trenitalia, “l’agitazione sindacale può comportare modifiche al servizio anche prima dell’inizio e dopo la sua conclusione”. Ma ecco cosa sapere, nel dettaglio