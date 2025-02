Roma, centro migranti come base di stoccaggio della droga: 27 arresti

Gli stupefacenti arrivavano dall'Albania e venivano depositati prima della distribuzione in un centro Sprar nella capitale. Questo lo scenario dell'inchiesta dei carabinieri del Comando provinciale di Roma che ha portato alle misure cautelari ed eseguite in Italia, Albania e Spagna

Un’operazione internazionale antidroga ha portato a 27 gli arresti in Italia, Albania e Spagna. I carabinieri del Comando provinciale di Roma hanno eseguito un'ordinanza del gip, su richiesta della Dda. Il Centro Sprar (Sistema Protezione Richiedenti Asilo e Rifugiati) ora Centro di Accoglienza Straordinaria di Roma di via della Riserva Nuova utilizzato come base di stoccaggio e ripartenza delle partite di stupefacente e di reclutamento di migranti nigeriani, titolari di permesso di soggiorno provvisorio in attesa della definizione del relativo status.