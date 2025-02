Incidente sul lavoro a Carrara, operaio morto schiacciato da una gru

E' successo questo pomeriggio, poco dopo le 15, mentre l'uomo si trovava all'interno della ditta "Bedini Marmi", situata in via Galileo Galilei

Un nuovo incidente mortale sul lavoro è stato registrato oggi. E' successo a Carrara dove un operaio ha perso la vita questo pomeriggio, poco dopo le 15, mentre si trovava all'interno della ditta "Bedini Marmi", situata in via Galileo Galilei. Secondo quanto emerso dopo una prima ricostruzione legata all'incidente, l'uomo sarebbe rimasto schiacciato da una gru. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e i tecnici della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Asl Toscana Nord Ovest.

Il tema della sicurezza

"Purtroppo apprendiamo di un'altra morte sul lavoro, accaduta a Carrara, un altro lavoratore che, dunque, non tornerà a casa, lasciando nella disperazione i suoi familiari a cui desideriamo esprimere le nostre più sentite condoglianze". Lo afferma in una nota Elena Meini, capogruppo della Lega al Consiglio regionale della Toscana, riguardo alla vicenda del lavoratore rimasto sotto una gru in un'azienda. "Bisogna fare di più sul tema della sicurezza ed occorre farlo ora. Tutti questi decessi devono, però, finire, le istituzioni devono fare fronte comune affinché il luogo di lavoro non diventi sempre più un posto dove perdere la vita", ha aggiunto.