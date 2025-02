Ora legale 2025, quando vanno spostate le lancette in Italia

A differenza delle voci circolate nelle ultime ore, anche per quest’anno l’ora legale scatterà la notte dell’ultima domenica di marzo. Lo spostamento delle lancette avanti di un’ora non subisce quindi nessun cambiamento, né in Europa né negli Stati Uniti. Negli Usa il giorno è fissato con una legge federale alla seconda domenica di marzo, nel 2025 così come ogni anno

No, l’ora legale nel 2025 non arriverà in anticipo. Sono false le voci circolate nelle scorse ore secondo le quali quest’anno in Italia lo spostamento in avanti di un’ora delle lancette dovrebbe essere anticipato rispetto al solito. Anche nel 2025, infatti, l’ora legale scatterà come da convenzione l’ultima domenica di marzo, che quest’anno cadrà giorno 30. Per la precisione alle 2 di notte, così come accade dal 1981. Quanto succede in Italia si verifica nello stesso modo anche nel resto d’Europa: sono infatti le direttive dell’Ue a stabilire lo spostamento delle lancette in avanti nell’ultima domenica di marzo in tutti i Paesi dell’Unione alle 0:00 UTC, ovvero l'orario nel fuso di Greenwich, che corrisponde alle 2:00 in Italia.