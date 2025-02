Cassazione conferma ergastolo per ex infermiera Piombino Fausta Bonino

La quinta sezione penale della Corte di Cassazione ha deciso di rendere definitiva la condanna all'ergastolo per Fausta Bonino, l'ex infermiera dell'ospedale di Piombino a processo per la morte di alcuni pazienti. E' stato quindi rigettato il ricorso presentato dalla difesa della donna contro la condanna all'ergastolo stabilita, a maggio scorso, dalla Corte d'assise d'appello al processo bis di secondo grado.

Il processo

Una vicenda complessa e ricca di colpi di scena anche a livello processuale, quella dell'infermiera di Piombino, all'epoca dei fatti 56enne, accusata di essere colei che, fra il 2014 e il 2015, avrebbe iniettato massicce dosi di eparina ai pazienti del reparto di rianimazione dell'ospedale Villamarina provocando la morte di quattro persone (durante le indagini i casi sospetti furono quattordici, numero poi ridimensionato in avvio di processo). Fausta Bonino - che si è sempre professata innocente - venne arrestata il 30 marzo 2016 all'aeroporto di Pisa, di rientro da un viaggio in Francia. Tre anni più tardi, in Tribunale a Livorno, si chiuse il processo di primo grado con una prima condanna all'ergastolo. Nel 2022 il processo di appello si concluse con la sentenza ribaltata: i giudici assolsero l'infermiera ritenuta estranea ai fatti. La Procura ricorse in Cassazione e la Corte suprema decise di annullare la sentenza di secondo grado e aggiornare il processo di nuovo in Appello. E questa volta la Corte d'appello di Firenze conferma la sentenza d'ergastolo pronunciata in primo grado. Di fronte al ribaltamento del verdetto, la difesa di Fausta Bonino ha fatto ricorso di fronte alla Corte suprema. Che, con la sentenza di questa sera, chiude definitivamente la controversa vicenda.