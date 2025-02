Insultò Meloni dal palco, il frontman dei Placebo a processo a Torino

Via libera al procedimento giudiziario contro Brian Molko, il frontman dei Placebo, indagato a Torino per gli insulti contro la presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante un concerto a Stupinigi l’11 luglio del 2023. "Fascista", "nazista" e altri appellativi di stesso calibro sono costati il processo per il leader della band inglese, accusato di vilipendio delle istituzioni, un reato punito in Italia con pena pecuniaria. Per perseguire Molko, i pubblici ministeri di Torino si sono dovuti rivolgere al ministero della Giustizia in quanto, per il reato in questione, è necessaria una autorizzazione specifica.