Le prime pagine dei quotidiani di oggi 15 febbraio: la rassegna stampa

In apertura dei giornali, l'attacco della Russia a Mattarella: "Blasfemo il paragone con il Terzo Reich". Il Quirinale fa sapere che il presidente è sereno. Conferenza di Monaco, il vicepresidente americano Vance sferza l'Europa su migranti e libertà di parola, poi apre all'Afd. Von der Leyen propone lo scorporo delle spese militari dal Patto di stabilità. Papa Francesco ricoverato al Gemelli per una infezione alle vie respiratorie. Infine, il fratello del velocista Tortu indagato per spionaggio ai danni di Jacobs