Le prime pagine dei quotidiani di oggi 13 febbraio: la rassegna stampa

La telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e quello russo Vladimir Putin su possibili negoziati per terminare la guerra in Ucraina. La chiamata di Trump con Volodymyr Zelensky per "delineare i primi passi di pace". La seconda serata del Festival di Sanremo che ha visto protagonista, come co-conduttrice, Bianca Balti. I risultati della Champions. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola