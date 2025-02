Mostra di FdI sulle Foibe a Strasburgo, critiche da sloveni e croati

Nove eurodeputati socialisti di Slovenia e Croazia hanno inviato una lettera alla presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, esprimendo forte preoccupazione per la mostra sulle Foibe organizzata da Fratelli d’Italia all’Eurocamera di Strasburgo. Nel documento definiscono il contenuto dell’esposizione “preoccupante” e “controverso” e ne chiedono l’immediata cancellazione. Secondo gli europarlamentari, la mostra presenterebbe una “distorsione dei fatti” e un’interpretazione della Storia che risulterebbe “dannosa” per Slovenia, Italia e Croazia, soprattutto considerando le sofferenze causate dal regime fascista. “È inaccettabile che in un’istituzione centrale dell’Unione Europea si conceda spazio a manipolazioni storiche, alimentando divisioni e risentimenti”, si legge nella lettera, che invoca la rimozione immediata dell’esposizione.

La polemica

Nel documento si sottolinea come la liberazione dell'Istria, della Dalmazia e delle isole adriatiche sia avvenuta “grazie alla resistenza armata e alla volontà popolare” e si accusa l’iniziativa di Fratelli d’Italia di diffondere una narrazione “parziale e faziosa”. Di fronte alla richiesta di rimozione, Carlo Fidanza, capo delegazione di Fratelli d’Italia-ECR al Parlamento europeo, ha reagito con fermezza, definendo la richiesta “una pagina buia per il Parlamento europeo”. Fidanza ha ribadito che la mostra, inaugurata lunedì scorso, è stata pensata per commemorare la tragedia delle Foibe e l’esodo degli italiani da Istria, Fiume e Dalmazia. “Ancora oggi, a ottant’anni di distanza, c’è chi si rifiuta di riconoscere la verità storica e di rendere un tributo dignitoso alle vittime delle atrocità titine”, ha dichiarato Fidanza, evidenziando anche la partecipazione all’inaugurazione di eurodeputati sloveni del PPE. “Le Foibe sono una tragedia italiana ed europea, e non saranno pochi nostalgici filo-titini a condannarle nuovamente all’oblio”, ha concluso.