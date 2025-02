Terremoto in Marocco, scossa di magnitudo 5.1 nel Nord del Paese

L'epicentro è stato localizzato nel comune di Tatoft ma la scossa è stata avvertita anche a Tangeri e Rabat dove le persone hanno trascorso la notte in strada. Al momento non sono stati segnalati danni

Paura ma nessuna vittima in Marocco, colpito nella notte da un terremoto di magnitudo 5.1. L’epicentro è stato localizzato nel nord del Paese, nel comune di Tatoft, nella regione di Tangeri-Tetouan-Al Hoceima, a circa 15 chilometri dalla città di Ksar El Kébir e ad una profondità di 20 km. Al momento non sono stati segnalati danni alle strutture né vittime o feriti. Solo un grande spavento per gli abitanti delle città che, anche a Tangeri e Rabat, hanno trascorso la notte in strada nel timore di ulteriori scosse di assestamento.