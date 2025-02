Bit Milano, la Puglia presenta strategie per l'investimento turistico

Arriva la seconda edizione di Apulia Tourism Investment nel settore turistico. La presentazione ufficiale è avvenuta il 10 febbraio alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano. Appuntamento alla Fiera del Levante di Bari dal 26 al 28 febbraio presso il padiglione BTM Italia ascolta articolo

La Puglia tra i protagonisti del panorama turistico internazionale con la seconda edizione di Apulia Tourism Investment, l’evento dedicato al turismo della Regione. L’appuntamento, organizzato da Vestas Consulting & Hospitality e annunciato in anteprima al TTG Travel Experience di Rimini. è stato presentato per la prima volta alla Borsa Internazionale del Turismo di Milano il 10 febbraio. Una vetrina importante per la Puglia che negli ultimi anni ha registrato flussi di visitatori a doppia cifra, affermandosi come una delle mete più ambite a livello nazionale e internazionale.

Apulia Tourism Investment Dopo il successo della prima edizione, con cinque tavole rotonde, 44 speaker di livello internazionale e 48mila visitatori complessivi, Apulia Tourism Investment 2025 si svolgerà da mercoledì 26 a venerdì 28 febbraio alla Fiera del Levante di Bari, nell’ambito di BTM Italia Business Tourism Management, il principale appuntamento dedicato al turismo nel Sud Italia che riunisce in Puglia operatori, amministrazioni, imprese, enti pubblici e privati con l'obiettivo di creare una rete di valori attorno al tema del turismo per rafforzare il legame tra il territorio e le dinamiche internazionali. A supporto di questa nuova edizione, è stato costituito un comitato tecnico-scientifico composto da esperti del settore. In collaborazione con il comitato, sono in definizione i temi chiave dell’evento e la selezione dei relatori più qualificati per offrire al pubblico e agli stakeholder una visione completa e approfondita. Leggi anche Bit Milano, Venezia presenta nuovo ticket d'accesso e gli eventi 2025

L’evento Le prime due giornate offriranno opportunità di networking e ospiteranno una serie di focus tematici, mentre la terza giornata sarà dedicata ai convegni. Pensata come la più importante occasione di confronto sulle opportunità di sviluppo immobiliare e delle attività turistico alberghiere in Puglia, l’iniziativa è organizzata da Vittorio Andidero e Andrea Montinari, con la collaborazione tecnica di PKF, società internazionale specializzata in Financial Auditing e Advisory nel settore turistico. Durante le tre giornate, ampio spazio sarà dedicato ad approfondimenti sull’attrazione di investimento per lo sviluppo immobiliare turistico, in linea con le attività istituzionali della Regione Puglia. Le strategie di programmazione della Regione, delineate nel P.R. Puglia FESR-FSE 2021/2027, troveranno spazio in azioni concrete a sostegno del settore turistico. Queste saranno presentate direttamente a imprese, investitori e catene alberghiere internazionali presenti.