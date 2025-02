Alpinisti dispersi sulla Grignetta, individuati i cadaveri

Le operazione di recupero

Christian Mauri e Paolo Bellazzi, entrambi classe 1976, residenti l'uno a Vimercate e l'altro a Cambiago, in provincia di Monza e Brianza, erano colleghi in un'azienda brianzola e compagni di numerose uscite in montagna. I due erano saliti in Grignetta nelle prime ore della mattina di sabato, senza più far più ritorno a casa. Amanti esperti della corsa e buoni conoscitori della zona della tragedia, erano stati notati da altri alpinisti mentre affrontavano, in discesa, la via Cermenati e poi di loro più nessuna notizia. Fino a questo pomeriggio, quando i loro cadaveri sono stati individuati in quota dai volontari. Sono in corso le difficili operazioni di recupero.

Le ricerche del Soccorso alpino e speleologico, rese difficili dal maltempo, erano scattate nel primo pomeriggio di sabato. In azione erano entrate le squadre delle Stazioni di Lecco e Valsassina - Valvarrone. Ad aiutarle era arrivato anche il personale della guardia di finanza, dei carabinieri e dei vigili del fuoco. Gli elicotteri sono tornati ad alzarsi in volo soltanto nel pomeriggio di oggi, grazie a un improvviso miglioramento delle condizioni meteo e in serata è arrivato il tragico epilogo, con la localizzazione del cellulare di uno dei due nella zona del canalone Caimi. Operai nella stessa azienda in Brianza, Bellazzi e Mauri erano amici. Condividevano la stessa passione per la montagna e lo sport all'aria aperta. Entrambi vivevano della provincia di Monza e Brianza. Bellazzi a Cambiago, Mauri a San Maurizio, Vimercate. Quest'ultimo era sposato e lascia figlio di 11 anni. Per gli amici era "una persona dolcissima, solare, attivissima".