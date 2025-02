Morte Ilaria Mirabelli, arrestato l'ex fidanzato per omicidio stradale

Il gip del tribunale di Cosenza Letizia Benigno ha disposto l'arresto per Mario Molinari, l'uomo di 52 anni accusato di essere stato alla guida dell'automobile coinvolta nell'incidente stradale in cui il 25 agosto scorso, nei pressi di Lorica, in Sila, morì la sua ex fidanzata, Ilaria Mirabelli, di 39 anni. L'accusa nei confronti dell'uomo è omicidio stradale. I carabinieri hanno accertato che Mario Molinari era alla guida di un’autovettura in stato di ebbrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti quando ha causato la morte della donna , fuoriuscita dall’abitacolo e deceduta sul colpo per le gravi lesioni riportate dopo il ribaltamento dell’auto in un dirupo sulla Statale 108 bis.