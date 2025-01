Cosenza, due bambini in ospedale per lesioni: indagate mamma e nonna

Entrambe le donne sono indagate per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti dei due fratellini di quattro e due anni. Entrambi sono ricoverati nel reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale dell'Annunziata

Una storia drammatica arriva da Cosenza, dove la mamma e la nonna di due fratellini - di quattro e due anni, ricoverati nel reparto di chirurgia pediatrica dell'ospedale dell'Annunziata a causa di presunti segni di percosse con fratture e lesioni - sono state sottoposte al provvedimento di allontanamento urgente dalla casa familiare. Le due hanno il divieto di avvicinarsi ai piccoli emesso dal pm della Procura di Paola, coordinata dal procuratore facente funzioni Ernesto Sassano. Entrambe le donne sono indagate per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei confronti dei due fratellini, che fortunatamente non sono in pericolo di vita.