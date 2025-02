Premio Internazionale di giornalismo Cristiana Matano compie 10 anni

L’Associazione Occhiblu sarà presente anche quest’anno alla Bit di Milano, il più importante appuntamento per l’innovazione nel settore travel, in programma fino all’11 febbraio, ospite dell'Hub Turistico Lampedusa, dove il presidente dell'associazione Filippo Mulè svelerà i primi dettagli della decima edizione di Lampedus’Amore - Premio internazionale Cristiana Matano, manifestazione ormai simbolo dell’estate lampedusana, che si terrà quest'anno dal 7 al 12 luglio.



Un’edizione speciale: più giorni, più contenuti, più territorio



Per celebrare il decennale, la manifestazione raddoppia la sua durata e si svolge per una settimana, con una novità importante: un’intera giornata sarà dedicata alla vicina isola di Linosa. “Si tratta di un impegno significativo, sia dal punto di vista organizzativo che economico – spiega Filippo Mulè – ma vogliamo festeggiare i dieci anni con un programma ancora più ricco di presenze e contenuti”. Tra le novità, anche la proiezione di un docufilm che ripercorre la storia della manifestazione e offre uno sguardo sul territorio.



Un festival per ricordare e riflettere



Dal 2016, l’Associazione Occhiblu celebra Lampedusa, la sua bellezza, la sua generosità e le sue sfide, attraverso un festival che ha coinvolto centinaia di artisti, personalità della cultura, del giornalismo, delle istituzioni e dello spettacolo, proponendo spazi di approfondimento e attualità con eventi di musica, letteratura, teatro, convegni e mostre. L’obiettivo è mantenere viva l’attenzione su una terra di confine, ricordando l’impegno della giornalista Cristiana Matano, scomparsa prematuramente a 45 anni e che riposa proprio a Lampedusa.



Formazione e nuove generazioni al centro



Anche quest’anno, tra le iniziative di avvicinamento alla manifestazione, torna il tradizionale corso di formazione giornalistica, in programma dall’8 al 10 aprile, organizzato in collaborazione con il corpo docente isolano, l’Ufficio Scolastico Regionale, l’Ordine dei Giornalisti, la FNSI, il Parlamento Europeo, l’Università Kore di Enna e il Comune di Lampedusa e Linosa. Il corso coinvolgerà studenti delle Pelagie e degli altri istituti che vorranno aderire. I migliori elaborati saranno premiati durante la serata finale della manifestazione a luglio.