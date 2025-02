Truffa a nome di Crosetto, falsi riscatti anche ad Armani e Bertelli

I malviventi hanno sfruttato il nome del ministro della Difesa per estorcere soldi con fantomatici riscatti per liberare giornalisti tenuti in ostaggio in teatri di guerra in Medio Oriente

Anche lo stilista Giorgio Armani e l'imprenditore Patrizio Bertelli sarebbero tra le persone contattate dal gruppo di truffatori che hanno sfruttato il nome del ministro della Difesa Guido Crosetto per estorcere soldi, fantomatici riscatti da pagare per persone rapite, giornalisti in particolare. Una vittima dei malviventi ha versato in due tranche il milione di euro ai truffatori che chiedevano un anticipo di denaro a nome di Crosetto per liberare giornalisti tenuti in ostaggio in teatri di guerra mediorientali. La persona in questione, però, non sarebbe né Armani né Bertelli. Agli inquirenti milanesi risulta - al momento - che altre due persone fuori dal capoluogo lombardo hanno formalizzato la denuncia in relazione al raggiro.