Giornata nazionale contro bullismo e cyberbullismo: i dati in Italia

Cronaca

In vista del rientro sui banchi a settembre il ministro dell’Istruzione e del Merito ha annunciato una stretta contro il bullismo e gli episodi di aggressioni al personale scolastico con l’introduzione di nuovi criteri di valutazione sul comportamento in classe. Torna dopo sei anni il voto in condotta alle scuole medie mentre alle superiori il giudizio inciderà sui crediti per l’ammissione all’Esame di Stato. Per le sospensioni lunghe il governo punta a favorire attività civiche presso strutture convenzionate