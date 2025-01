Reggio Emilia, 14enne denuncia: molestata da compagni di scuola

La 14enne ha raccontato che un gruppo di ragazzini, di poco più grandi di lei e che frequentano la sua scuola, da mesi la seguiva e perseguitava. Poi una sera, ha spiegato, dalle molestie verbali la banda è passata a quelle fisiche: stava camminando in un parco quando è stata accerchiata. Dopo alcuni giorni si è aperta con la famiglia e ha deciso di denunciare. In tre sono stati identificati e denunciati: hanno 15 e 16 anni e dovranno rispondere di stalking e violenza sessuale. Indagini per identificare gli altri

La 14enne ha raccontato che un gruppetto di ragazzini, di poco più grandi di lei e che frequentano la sua stessa scuola, da mesi la seguiva e la perseguitava. La giovane era diventata oggetto di scherno e bullismo. Poi una sera, ha spiegato, dalle molestie verbali la banda è passata a quelle fisiche: la giovane è tornata a casa in stato di choc e dopo alcuni giorni si è aperta con la famiglia e ha deciso di denunciare. La violenza fisica sarebbe avvenuta la sera del 29 dicembre. In base a quanto raccontato agli investigatori, la giovane stava camminando in un parco alla prima periferia della città emiliana, il Campo di Marte, quando si è imbattuta nella banda di bulli, che lei conosceva perché da tempo la seguiva. La ragazzina ha raccontato di aver cercato di evitare i compagni, di accelerare il passo. Ma i giovani, ha detto, prima le hanno rivolto una serie di commenti, poi l'hanno accerchiata e infine l'hanno molestata. La ragazza è riuscita a liberarsi dopo pochi minuti, a scappare e tornare a casa.

La denuncia

Sconvolta e terrorizzata, la 14enne non si è confidata subito coi suoi genitori ma nei giorni successivi ha chiesto di non voler più andare a scuola, di cambiare l'istituto che frequenta. Dopo le domande insistenti da parte dei genitori, la giovane si è poi aperta e ha raccontato delle vessazioni che subiva da mesi da un gruppo di ragazzi, studenti della sua stessa scuola ma in una classe diversa. E ha raccontato anche l'ultimo episodio, quello delle molestie al parco. Sentito il racconto, i genitori hanno convinto la ragazzina a denunciare tutto e l’hanno accompagnata in questura.