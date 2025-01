Incendio in una casa nel Reggiano, morto un anziano e una donna ferita

Il rogo è scoppiato poco dopo le 15 a Poviglio, nella Bassa Reggiana. Stando alle prime ricostruzioni le fiamme sarebbero divampate a causa della canna fumaria e non hanno lasciato scampo all’uomo che aveva problemi di deambulazione. Intossicata ma non in pericolo una donna, forse la moglie, che è riuscita a scappare

Un uomo è morto e una donna è rimasta ferita in un incendio scoppiato in un’abitazione a Poviglio, comune della Bassa Reggiana. Il rogo è scoppiato poco dopo le 15 in una zona residenziale. Stando alle prime informazioni le fiamme, partite probabilmente a causa della canna fumaria, hanno bruciato il tetto della casa dove viveva una coppia di anziani. La vittima sarebbe un uomo pensionato con problemi di deambulazione che per questo non è riuscito a scappare. La donna invece, forse la moglie, è riuscita a fuggire e non è in pericolo di vita anche se è rimasta intossicata. È stata portata all'ospedale Maggiore di Parma in elisoccorso. Sul posto, oltre ai mezzi di soccorso, anche i vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e i carabinieri che indagano per ricostruire l'accaduto.