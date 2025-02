Terremoto a Siena, nuova scossa di magnitudo 3 a Monteroni d'Arbia

Già nel fine settimana quest'area era stata interessata da un altro lieve sisma. Non si registrano danni, ma nel comune di Monteroni gli alunni sono usciti dalle scuole

Nuova scossa di terremoto nella zona di Siena alle ore 12.28. L'istituto nazionale di Geofisica ha registrato una magnitudo pari a tre. L'epicentro è nella zona industriale di Isola d'Arbia, nel territorio del comune senese e in prossimità di Monteroni d'Arbia. La profondità è di sette chilometri.

Nessun danno segnalato

Il sisma è stato avvertito dalla popolazione ma, da quanto emerso al momento, non si registrano danni. Nel comune di Monteroni gli alunni sono usciti dalle scuole. Già tra domenica e lunedì scorsi la stessa zona del Senese era stata interessata da uno sciame sismico, con epicentro ancora a Monteroni d'Arbia: le scosse più forti erano state di magnitudo 3.2 e 3.1.. Per lo sciame sismico il 3 febbraio le scuole erano rimaste chiuse non solo a Monteroni e nei comuni limitrofi tra cui Siena.