Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 febbraio: la rassegna stampa

Il caso Almasri e il dibattito in Aula alla presenza del ministro della Giustizia Carlo Nordio. La contestazione del Pd contro la premier Meloni assente in Aula. Il piano per Gaza del presidente Trump, che punta a creare la nuova "Riviera in Medioriente" e il no dei Paesi arabi e dell'Europa. Un elicottero precipita sulla villa Rovagnati vicino a Parma: morto l'erede. Questi i principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola