Meteo, alta pressione sull'Italia ma è atteso un peggioramento

In queste ore l’Italia è attraversata da un vasto campo di alta pressione che si estende tra Atlantico, Europa occidentale e Mediterraneo. Il risultato sono condizioni meteo sostanzialmente asciutto su gran parte del nostro Paese. Poche variazioni sono attese dagli esperti anche con l’arrivo della giornata di domani, 6 febbraio, sebbene sia da segnalare solo qualche pioggia su Sicilia e Sardegna. Il vero cambiamento è da attendersi nei prossimi giorni quando l'anticiclone punterà in direzione della Scandinavia e l’aria fredda scorrerà sul bordo meridionale fino a raggiungere la Francia. Il Mediterraneo verrà solamente lambito dal freddo pungente, con le temperature previste in calo seppur in linea con la media del periodo.

Il peggioramento previsto

Per gli esperti, come detto, un possibile peggioramento è atteso a partire da fine settimana e dall’inizio del weekend con il maltempo che dovrebbe investire soprattutto il Nord-Ovest, con neve anche a bassa quota, i settori tirrenici centrali e il Sud con Sicilia e Calabria che potrebbe essere ancora interessati da fenomeni anche intensi a carattere di temporale o di nubifragio.

Le previsioni per i prossimi giorni

Ma vediamo nel dettaglio cosa attendersi per domani, 6 febbraio. Nel Nord si partirà con condizioni di tempo stabile, tendenzialmente mantenuti per tutta la giornata con cieli che saranno sereni o poco nuvolosi. Ma sono attese foschie e nebbie su coste e pianure soprattutto nelle ore del mattino. In serata previste minime variazioni con banchi di nebbia anche persistenti. Il Centro sarà caratterizzato da una giornata segnata dal tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino sia al pomeriggio. In serata e previsto ancora tempo ancora stabile e ampie schiarite su tutta l’area. Al Sud e sulle Isole è atteso, allo stesso modo, tempo asciutto con nuvolosità alternata a schiarite sia al mattino sia al pomeriggio. Piogge localmente diffuse possono presentarsi sulla Sicilia nelle ore del pomeriggio e della sera. Nella notte previste deboli piogge anche sulla Sardegna. Allargando di poco l’orizzonte, per venerdì 7 febbraio, al Nord atteso un cielo molto nuvoloso, ma asciutto fino ad ora di sera. Successivamente previsti peggioramenti su Piemonte e Val d'Aosta con pioggia e neve a quota anche bassa. Al Centro la giornata è attesa con un cielo molto nuvoloso o a tratti coperto. Sono previste delle precipitazioni lungo le coste tirreniche e poi in Toscana. Infine, al Sud e sulle Isole la giornata dovrebbe trascorrere con tante nuvole e precipitazioni in arrivo su Puglia meridionale, Sicilia e poi sulla Calabria ionica.